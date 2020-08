Mercato Udinese, Fofana vuole il Lens ma la Fiorentina resta alla finestra

Il centrocampista dell’Udinese, Seko Fofana ha dichiarato senza mezzi termini di voler tornare a giocare in Francia. L’ex Manchester City ha parlato di un suo approdo al neopromosso in Ligue 1, Lens. Al momento però secondo quanto riporta il Corriere dello Sport-Stadio, non c’è stata nessuna proposta da parte dei transalpini, ne tanto meno esiste una trattativa. La Fiorentina, che è interessata al calciatore ivoriano, resta alla finestra in attesa di sviluppi in merito. Pozzo per il mediano chiede tra i 18 e i 20 milioni.