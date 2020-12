Mercato Udinese, gli occhi della Salernitana su Coulibaly

Il centrocampista dell’Udinese, Mamadou Coulibaly piace molto alla Salernitana. Il club di Lotito secondo quanto riporta La Città avrebbe messo gli occhi sull’ex Pescara per il mercato di gennaio. Il senegalese non sta trovando molto spazio in bianconero, mettendo insieme sino ad oggi solo 4 presenze spalmate in 209 minuti giocati. Coulibaly potrebbe dunque partire per accumulare esperienza in Serie B. Al tecnico dei campani Castori infatti piace da tempo il classe 99′, che ha già allenato al Trapani.