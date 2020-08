Mercato Udinese, anche i friulani su Lapadula del Genoa

L’attaccante del Genoa, Gianluca Lapadula che nella stagione appena conclusa ha giocato in prestito al Lecce tornerà in Liguria. L’ex Milan nella stagione scorsa ha totalizzato 27 presenze e 13 gol tra Serie A e Coppa Italia. Il patron del grifone Preziosi può aprire alla cessione per una cifra intorno ai 9 milioni. Secondo quanto riporta il portale ligure Primocanale, ad oggi la proposta più interessante arrivata al Genoa è quella dell’Hellas Verona. Gli scaligeri hanno messo sul piatto un prestito oneroso da 700mila euro. Ma il club veneto non è l’unico ad essere interessato al calciatore, infatti su Lapadula ci sarebbero anche gli occhi di Cagliari e Udinese.