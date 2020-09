Mercato Udinese, idea Scuffet per il Pordenone

E’ stato protagonista della promozione dello Spezia, il portiere rientrato all’Udinese Simone Scuffet è lontano dal rimanere in bianconero. In realtà la volontà del ragazzo era quella di proseguire con la società ligure, che invece ha virato su Zoet. Ora Scuffet cerca un’altra sistemazione. Secondo quanto riporta TMW, ci sarebbe l’ipotesi Pordenone. Il club neroverde avrebbe messo in cima alla lista Guglielmo Vicario, in partenza dal Cagliari, ma l’alternativa sarebbe proprio il portiere friulano, che si sposterebbe solo di qualche chilometro, magari mettendo nel mirino una nuova insperata promozione con i ramarri.