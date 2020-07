Arrivano notizie dall’Argentina in merito al futuro del terzino destro ex Boca Juniors, Nahuel Molina. L’argentino sembrava essere ad un passo dall’Udinese, in realtà secondo quanto riporta il portale sudamericano “Infobae”, il Besiktas dopo la scadenza del contratto con il Boca, avrebbe intensificato i contatti con il calciatore, raggiungendo un accordo per un contratto triennale. Il futuro di Molina ancora è incerto, l’Udinese deve stare attenta al sorpasso dei turchi.