Il Bologna vorrebbe rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Sinisa Mihajlovic. Il club emiliano avrebbe individuato nel difensore dell’Udinese Sebastien De Maio la pedina giusta per aggiusta la sua difesa. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il club rossoblù vorrebbe riportare il difensore francese in Emilia. Per lui sarebbe un ritorno, dopo che aveva già militato nel Bologna dal 2017 al 2019, collezionando 32 presenze e 2 gol.