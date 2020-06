Mercato Udinese, il Lione su Opoku. Attenzione al riscatto dell’Amiens

Il difensore dell’Udinese, in prestito all’Amiens Nicholas Opoku piace molto al Lione. In realtà l’Amiens si sarebbe convinto ad esercitare il riscatto verso il club friulano. Secondo gli accordi presi a gennaio con se il club si salverà dovrà riscattare il giocatore che, in caso contrario rientrerà a Udine. La situazione del club francese potrebbe scrivere il destino di Opoku, infatti l’Amiens penultimo in classifica potrebbe essere retrocesso, ma con la decisione della Ligue 1 a 20 squadre potrà essere graziato e non retrocedere in Ligue 2.