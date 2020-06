Mercato Udinese, il Milan potrebbe giocare la carta Bellodi per arrivare a Musso

Il portiere dell’Udinese, Juan Musso sarà sicuramente al centro della prossima sessione di calciomercato. L’argentino piace molto soprattutto a Inter e Milan. I rossoneri secondo quanto riporta Serie B News, vorrebbero agevolare la trattativa vorrebbe inserire il difensore centrale classe 2000 Gabriele Bellodi. Il calciatore mantovano in prestito al Crotone, prima della pandemia ha messo insieme solo 2 presenze stagionali tra campionato e Coppa Italia. Sul giovane difensore che il Milan potrebbe offrire all’Udinese per arrivare a Musso, ci sarebbe anche la concorrenza della Lazio, che vorrebbe portarlo a Roma per poi girarlo in prestito alla Salernitana. La società rossonera deciderà se pagare un indennizzo a favore della squadra meneghina ed eventualmente abbassare il prezzo dell’argentino con l’inserimento di Bellodi nella trattativa.