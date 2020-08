Il centrocampista dell’Udinese, Mato Jajalo è un obbiettivo del Monza. Il club lombardo ha mostrato interesse per il bosniaco. Galliani vorrebbe portare in Serie B l’ex Palermo in Brianza per avere un calciatore di esperienza e sostanza. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il Monza sarebbe pronto a sferrare una proposta al club friulano. Il calciatore può essere acquistato per una cifra sotto il milione.