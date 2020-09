Mercato Udinese, il Napoli potrebbe riproporre Petagna per arrivare a Lasagna

Il nuovo attaccante del Napoli, Andrea Petagna ha svolto oggi il primo allenamento con la sua nuova squadra, per via della positività al Covid-19 di rientro dalle vacanze. L’ex Spal sarà valutato da Gattuso, che vuole un alternativa al neo acquisto Oshimen in attacco. Gli azzurri da tempo hanno messo gli occhi sull’attaccante dell’Udinese, Kevin Lasagna. I friulani chiedono 22 milioni per la punta ex Carpi, in realtà però il Napoli aveva già provato ad inserire Petagna nella trattativa, ma il rifiuto da parte dell’ex Atalanta ha fatto naufragare le operazioni. Secondo quanto riporta Tuttosport, Gattuso valuterà il profilo di Petagna, ma qualora non dovesse essere convinto del calciatore di Trieste, la società potrebbe riproporlo all’Udinese per arrivare al favorito, ovvero Lasagna. Uno scambio alla pari è un ipotesi poco probabile, ma attraverso un conguaglio economico il Napoli potrebbe spuntarla.