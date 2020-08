Mercato Udinese, il no di Petagna blocca lo scambio con il Napoli per Lasagna

L’attaccante dell’Udinese, Kevin Lasagna era stato scelto dal Napoli come alternativa a Oshimen per il reparto avanzato di Gattuso. Secondo quanto riporta Tuttosport lo scambio intavolato dalla società partenopea, con Lasagna in azzurro e Petagna in Friuli si sarebbe bloccato bruscamente. La motivazione? Il rifiuto dell’attaccante ex Spal, che non avrebbe accettato di trasferirsi all’Udinese. Petagna vuole giocarsi le sue chance come calciatore del Napoli per fare il salto di qualità, anche partendo dietro nelle gerarchie di Gattuso. Lasagna invece al momento resta in Friuli, ma il calciomercato è ancora lungo, e non sono esclusi colpi di scena.