Il centrocampista dell’Udinese Mato Jajalo è seguito dal Perugia. L’ex Palermo superato nelle gerarchie da Fofana e Mandragora vorrebbe più spazio. Il Perugia del neo tecnico Serse Cosmi sarebbe pronto a portarlo in Umbria, ma secondo quanto riporta Perugia24.it Jajalo non vorrebbe scendere di categoria e giocare in Serie B.