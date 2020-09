Il portiere dell’Udinese, Simone Scuffet resta un nome da tenere in considerazione per la porta del Pordenone. L’ex Como non sembra rientrare nei piani tecnici dei friulani e resta in attesa di una sistemazione. Secondo quanto riporta TrivenetoGoal i ramarri starebbero virando sul portiere del Cittadella Alberto Paleari.