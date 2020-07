Mercato Udinese – Inter, Lazio e Fiorentina in fila per De Paul

Il centrocampista dell’Udinese, Rodrigo De Paul sarà uno dei calciatori che animerà la prossima sessione di calciomercato. Pozzo difficilmente scenderà sotto la richiesta di 40 milioni per l’argentino. Secondo quanto riporta Tuttosport, tre squadre del campionato di Serie A sarebbero pronte a fare un tentativo per il 10 bianconero. Inter, Lazio e Fiorentina sarebbero i club in pole per rinforzare il centrocampo con l’inserimento di De Paul. L’argentino è pronto per il grande salto e in tal caso Inter e Lazio potrebbero garantirgli il prestigio di giocare la Champions League, mentre la Fiorentina potrà garantire la titolarità assicurata.