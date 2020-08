Mercato Udinese, Inzaghi vuole De Paul per una Lazio formato Champions

Dopo Seko Fofana trasferitosi al Lens, anche un altro top player dell’Udinese potrebbe lasciare il Friuli. Insieme a Kevin Lasagna infatti è Rodrigo De Paul uno dei nomi più caldi del mercato in uscita dei bianconeri. Il club di Pozzo con la cessione di entrambi potrebbe incassare una cifra intorno ai 60 milioni da sommare ai 12 milioni ricevuti dalla cessione di Fofana. Un tesoretto che potrà essere reinvestito sul mercato per rinforzare l’organico di Gotti. Per quanto riguarda il centrocampista argentino, De Paul sarebbe forte l’interesse della Lazio, che in tempi non sospetti aveva già chiesto informazioni. Dopo la beffa ricevuta da David Silva, con tanto di contratti inviati con lo spagnolo che a sorpresa ha scelto la Real Sociedad, la squadra capitolina vuole riportare entusiasmo con un colpo della stessa caratura dell’ex Manchester City. Oltre ai nomi di James Rodriguez, Shaqiri e Rafinha che infiammano l’entusiasmo dei tifosi per una Lazio da Champions, infatti c’è anche il nome di De Paul. L’ex Valencia sarebbe una richiesta di Inzaghi, secondo quanto riporta Sportmediaset infatti sarebbe stato proprio il tecnico piacentino a chiedere De Paul alla società per rinforzare il centrocampo. Per la Lazio però c’è l’ostacolo della valutazione che ne fanno i Pozzo, ovvero 35-40 milioni, oltre all’interesse dell’Inter, ma soprattutto della Juventus. La società biancoceleste vuole provare a mediare con i dirigenti bianconeri, ma difficilmente ci si discosterà molto dalla richiesta iniziale.