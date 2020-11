Mercato Udinese, la Juventus pensa a De Paul

Secondo quanto riporta Calciomercato.it, la Juventus già pianifica la prossima sessione di calciomercato estivo. Sarà difficile infatti nel mercato di gennaio, effettuare grandi colpi in entrata. Uno dei nomi più appetibili nella lista del club torinese è Rodrigo De Paul, giocatore stimatissimo dalla “Vecchia Signora”. La strategia per portare l’argentino a Torino è legata alla cessione di un big, dove Aaron Ramsey sembra destinato ormai a lasciare il club bianconero.

Con l’incasso guadagnato dalla cessione del gallese e con i soldi risparmiati per l’oneroso ingaggio, ben oltre i 7 milioni, il club di Agnelli tenterà l’assalto decisivo per aggiudicarsi il 26enne ex Valencia, ritenuto un profilo adatto per il mondo Juve. Il presidente Pozzo valuta l’argentino 35 milioni di euro e visti gli ottimi rapporti fra le due società, l’affare sembra potersi concretizzare, ed in questo modo, il centrocampista potrà finalmente compiere il suo meritato salto di qualità in un club prestigioso.