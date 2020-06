Mercato Udinese, Lazio decisa su De Paul se parte Milinkovic-Savic

Il nome del capitano dell’Udinese, Rodrigo De Paul sarà uno dei più caldi della prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Lazio starebbe puntando forte sull’argentino in caso di partenza di Milinkovic-Savic. Pozzo per lasciar partire De Paul non chiederebbe meno di 25-30 milioni, ma la Lazio in caso di sacrificio del serbo avrebbe un tesoretto minimo di 60-70 milioni. Lazio e Udinese potrebbero inoltre discutere per l’attaccante del Watford in prestito al Real Saragozza, Luis Suarez. Il colombiano infatti è il primo obbiettivo dei capitolini per rinforzare l’attacco a disposizione di Inzaghi in vista della Champions League.