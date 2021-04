Mercato Udinese – Le due milanesi fanno sul serio per De Paul

L'Udinese si starebbe preparando a salutare Rodrigo De Paul. Secondo alcune indiscrezioni, le due milanesi sarebbero pronte per lui

Sono mesi ormai che Rodrigo De Paul, fantasista argentino dell'Udinese, è diventato il bianconero più richiesto sul mercato da un po' di tempo a questa parte. Sul cartellino del numero dieci friulano ci sarebbero diversi club, tra i quali, alcune società inglesi. Tuttavia, in Italia ci sarebbero due le società su tutte in pole position: si tratterebbe, infatti, delle due squadre milanesi. La prima, ormai nota da tempo, è la formazione nerazzurra attualmente guidata da mister Antonio Conte. L'ex Internazionale potrebbe mettere in atto per dare un posto nella propria rosa non solo a Rodrigo De Paul, ma anche a Juan Musso. I due argentini, dopo aver fatto le recenti fortune dell'Udinese, sarebbero pronti ad iniziare una nuova avventura.