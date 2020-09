Mercato Udinese, Leeds avanti per De Paul. Occhio alla Roma

Il futuro del centrocampista dell’Udinese, Rodrigo De Paul sta per essere svelato. Di oggi la notizia del ritorno di fiamma del Leeds di Bielsa che sembra stringere per l’argentino. Le parti sono molto vicine e a confermarlo è stato lo stesso calciatore su twitter, in risposta ad un tifoso. Nonostante il vantaggio del club inglese su De Paul, nelle ultime ore è emerso un interesse da parte della Roma. Secondo quanto riporta Teleradiostereo l’agente del calciatore avrebbe confermato i contatti con il club capitolino. I giallorossi infatti starebbero cercando un top player a centrocampo per far fronte all’infortunio al crociato occorso a Zaniolo. Al momento il Leeds è nettamente avanti, ma attenzione anche alla Roma. Sullo sfondo resta la Juventus.