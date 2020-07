Mercato Udinese, l’Inter ha scelto Radu come vice Handanovic. I nerazzurri hanno mollato Musso?

L’Inter ha scelto il vice Handanovic per la prossima stagione. Si tratta del portiere romeno classe 97′ Ionut Radu. L’estremo difensore di Bucarest è di proprietà interista, ma in prestito al Parma dove non ha giocato essendo il secondo di Sepe. Secondo quanto riporta Sky Sport sarà lui dunque il secondo dello slovacco con Padelli che sarà il terzo portiere. La scelta dell’Inter di puntare su Radu quindi escluderebbe l’approdo dell’estremo difensore dell’Udinese, Juan Musso alla Pinetina. L’Inter infatti aveva messo in cima alla lista l’argentino, che probabilmente resterà a Udine ancora un altro anno, salvo proposte da altri club.