Mercato Udinese, l’obbiettivo per l’attacco è Diaw del Cittadella

L’Udinese continua a monitorare il mercato, ma per ora nessun colpo in entrata. In attacco il futuro di lasagna è ancora tutto da definire, mentre Teodorczyk è in uscita con il Crotone molto interessato al polacco. Oltre a Pussetto che potrebbe rientrare dal Watford il nome in cima alla lista dei desideri sarebbe quello di Davide Diaw del Cittadella. Secondo quanto riporta Il Gazzettino, il club friulano avrebbe messo l’attaccante italiano, di origini senegalesi tra le priorità per il reparto avanzato. Diaw nella stagione da poco terminata ha collezionato 39 presenze, 17 gol e 8 assist tra Campionato, Coppa Italia e Play Off.