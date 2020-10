Mercato Udinese, Makengo del Nizza vicinissimo ai friulani

L’Udinese nell’ultimo giorno di calciomercato è ancora in aria di colpi in entrata. Oltre al ritorno di Pussetto, un’altra operazione potrebbe essere in chiusura in queste ultime ore. Secondo quanto riporta L’Equipe il club friulano sarebbe ad un passo dal centrocampista del Nizza, Jean Victor Makengo. Il mediano francese classe 98′ è un classico rubabpalloni, centrocampista di rottura che può rinforzare la mediana di Gotti, vista la partenza probabile di Jajalo. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 4 milioni, da capire ancora la formula dell’operazione. Seguiranno aggiornamenti.