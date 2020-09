Mercato Udinese, manca l’accordo con lo Spezia per il ritorno di Scuffet in Liguria

Il portiere dell’Udinese, Simone Scuffet potrebbe nuovamente cambiare squadra. Il portiere friulano è stato protagonista con lo Spezia della storica promozione in Serie A dei liguri. Il club di Volpi vorrebbe tenere il portiere e cerca l’accordo con l’Udinese per un nuovo prestito. Al momento però, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport non c’è accordo tra le due società. Qualora Udinese e Spezia non dovessero trovare l’accordo per Scuffet, si prospetta un altro cambio di maglia per l’ex Como. Chiuso da Musso, Scuffet potrebbe cercare una soluzione in prestito in Serie A o altrove.