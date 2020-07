Mercato Udinese, Molina è ad un passo dai friulani

Sembrava una trattativa saltata, con il Besiktas pronto a chiudere, ma all’improvviso il colpo di scena, l’ex terzino del Boca Juniors Nahuel Molina è ad un passo dall’Udinese. Secondo Il Corriere dello Sport, l’argentino, svincolatosi pochi giorni fa dagli xeneizes, dopo essere stato vicino al trasferimento in Turchia, in queste ore sembra essere molto vicino a vestire bianconero. I friulani avendo mostrato interesse per primi, si sarebbero messi nuovamente in movimento per cercare di chiudere la trattativa. Molina è atteso in Italia nei prossimi giorni per firmare con il club di Pozzo.