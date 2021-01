Mercato Udinese – Nestorovski verso l’addio: piace in B

Il mercato dell'Udinese non è finito qui. La società bianconera starebbe studiando alcuni altri colpi in uscita

Redazione

UDINE - Dopo aver ceduto Kevin Lasagna all'Hellas Verona, l'Udinese sarebbe intenzionato a far partire anche Ilija Nestorovski. Il centravanti macedone, venne acquistato dal Palermo quando militava in Serie B. Di fatto il classe 1990 sembrava pronto per il salto di qualità. Tuttavia, dal 2019 ad oggi, l'ex rosanero ha collezionato 35 partite nelle quali è riuscito a segnare appena 4 goal. Bottino fin troppo magro per un giocatore dalla sue potenzialità. Il suo tempo nel Friuli sembrerebbe finito e, secondo l'edizione di oggi di Tuttosport, la serie cadetta sarebbe in attesa del suo ritorno.

LE CHANCE - Ad avergli messo gli occhi addosso sarebbe il Brescia. Le rondinelle avrebbero visto in lui il sostituto ideale per colmare la mancanza dovuta dalla cessione di Ernesto Torregrossa. L'attaccante nato in Sicilia nel 1992, che tra l'altro ha mosso gli ultimi calci nelle giovanili dell'Udinese, è stato ceduto qualche giorno fa alla Sampdoria. E dato che la SPAL sembrerebbe aver mollato il macedone, i bresciani si vorrebbero far avanti in maniera definitiva. Il suo cartellino potrebbe essere girato in prestito almeno fino al termine della stagione. Dopodiché, insieme alla compagine lombarda e al calciatore, si valuterà il suo futuro. La conferma nel Brescia anche per le stagioni avvenire, potrebbero essere direttamente collegata alla promozione in Serie A del club.

LA SFIDA - Nel frattempo l'Udinese sta compattandosi in vista della sfida di campionato contro lo Spezia. Domenica prossima, 31 gennaio, i bianconeri saranno ospiti della rivelazione di campionato. Gli uomini di Vincenzo Italiano sfideranno quelli di Luca Gotti in una gara che potrebbe valere la permanenza in Serie A. Nel quartier generale bianconero, si sta studiando la formazione migliore da mandare in campo. L'appena arrivato Fernando Llorente scalpita per fare il suo debutto proprio nella prima sfida valida per il girone di ritorno. Non si sa ancora se lo farà da titolare o a gara in corso.