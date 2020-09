Mercato Udinese, non c’è accordo con il Leeds per De Paul

Il centrocampista dell’Udinese, Rodrigo De Paul al momento sembra poter restare in Friuli. Dopo che il Leeds si era fatto avanti concretamente la scorsa settimana, oggi secondo quanto riporta Calciomercato.com l’argentino si sarebbe allontanato dalla squadra di Bielsa. Infatti al momento non c’è accordo tra le parti con il club inglese che non sarebbe intenzionato a sborsare i 35 milioni richiesti dal club bianconero. L’Udinese che al momento non ha bisogno di cedere potrebbe tenersi il suo gioiello.