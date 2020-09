Il Pordenone è a caccia del suo nuovo numero 1. Dopo la partenza di Di Gregorio in direzione Monza, il club neroverde vuole un portiere affidabile. Ieri vi abbiamo raccontato dell’interesse dei ramarri per Simone Scuffet dell’Udinese. L’ex Como non sarebbe il solo a piacere al Pordenone, secondo quanto riporta TMW, anche un altro portiere bianconero piace al club di Lovisa. Si tratta del secondo di Musso, Samuele Perisan.