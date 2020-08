L’attaccante brasiliano di proprietà dell’Udinese, Ewandro sta per essere ceduto nuovamente in prestito. Quest’anno il calciatore verdeoro è stato in prestito al Recife, dove non ha mai trovato l’esordio. Secondo la stampa brasiliana, per il classe 96′ potrebbe esserci un nuovo prestito, questa volta al Vitoria di Bahia, squadra che milita nella Serie B brasiliana. Ewandro ha collezionato con l’Udinese 6 presenze dal 2016 al 2018.