Mercato Udinese, occhi sul centrocampista brasiliano Bobsin

E’ considerato uno dei centrocampisti più promettenti del campionato brasiliano, si tratta del centrocampista centrale del Gremio, Victor Bobsin. Regista classe 2000 di Porto Alegre, già titolare del Brasile Under 2o, ha caratteristiche importanti per il calcio europeo. Bobsin possiede grande visione di gioco e ottima tecnica, caratteristiche che lo rendono molto europeo. Secondo quanto riporta Calciomercato.com infatti molti club europei, anche di alto rango avrebbero messo gli occhi sul gioiellino verdeoro. Betis Siviglia e Villarreal avrebbero espresso interesse dalla Spagna, in Russia lo seguono Krasnodar e Spartak Mosca, in Portogallo lo Sporting Braga lo tiene d’occhio. Bobsin aveva attirato anche Barcellona e Borussia Dortmund, ma in ordine di tempo l’interesse maggiore arriva dalla Germania, infatti sarebbe stato il Bayer Leverkusen a mettere nel mirino il calciatore. Il contratto con il Gremio scade nel 2021, in Italia Udinese e Bologna sarebbero interessate al ragazzo, ma attenzione alla concorrenza di mezza Europa e qualcosa di più.