Mercato Udinese: occhi sul giovane Panzo del Dijon

L’Udinese pensa ai prossimi colpi di mercato e guarda in Francia per rinforzare la difesa. Interessa molto al Club friulano, un giocatore di grande prospettiva, Jonathan Panzo. Difensore centrale classe 2000, nazionale U21 inglese e attualmente in forza al Dijon. Il calciatore è cresciuto nelle giovanili del Chelsea e dopo aver giocato nel Monaco, si trasferisce nel Cercle Bruges. A riportare la notizia è fr.besoccer.com. Il giocatore è seguito anche dallo Sporting Lisbona. Il Club bianconero potrebbe acquistare il giovane inglese, per poi girarlo al Watford, altro club di proprietà della famiglia Pozzo.