Mercato Udinese, offerta da 7 milioni per Verissimo del Santos

Il difensore del Santos, Lucas Verissimo è entrato fortemente nell’interesse dell’Udinese. Il club friulano già in passato aveva espresso interesse per il centrale classe 95′. I bianconeri, secondo quanto riporta Udineseblog avrebbe offerto una cifra di 7 milioni per acquisire l’80% della quota del calciatore. Il calciatore verdeoro piace anche alla Sampdoria, che avrebbe offerto 4,5 milioni, ma la proposta dell’Udinese sarebbe risultata più allettante di quella dei blucerchiati. La trattativa tra il presidente del Santos Josè Carlos e Pozzo potrebbe portare alla buona conclusione della trattativa.