Mercato Udinese, oggi Fofana osservato speciale dal Ds granata

L’interesse del Torino per il centrocampista dell’Udinese, Seko Fofana è noto ormai da tempo. Secondo Calciomercato.com, il centrocampista ivoriano nella sfida di questa sera all’Olimpico sarà l’osservato speciale del nuovo Ds granata, Davide Vagnati. L’ex Manchester City potrebbe essere il rinforzo ideale per la mediana del Toro, che nella prossima sessione di mercato potrebbe sborsare circa 10 milioni di euro. l’alternativa all’ivoriano per il Torino è Rade Krunic del Milan.