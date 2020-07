Mercato Udinese, Opoku torna in Friuli. L’Amiens non lo ha riscattato

Il difensore dell’Udinese, Nicholas Opoku non è stato riscattato dall’Amiens e tornerà in Friuli. La squadra francese aveva tempo fino a ieri per esercitare il diritto di riscatto verso il difensore ghanese. L’agente, Tony Appiah ha fatto sapere che Opoku avrebbe richieste da: Francia, Spagna e Germania. La proposta più convincente sarebbe arrivata dalla Francia, con il Rennes che avrebbe messo sul piatto 7 milioni. La destinazione transalpina sarebbe la più gradita dal ragazzo, che tornerà a Udine ma sarà solo di passaggio.