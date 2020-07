Mercato Udinese, parole d’addio di Molina al Boca Juniors

E’ tempo dei saluti per il terzino destro argentino, Nahuel Molina. L’ormai ex Boca Juniors ha salutato la sua squadra, dopo la scadenza del contratto del 30 giugno. Da due giorni dunque Molina è un calciatore svincolato, il suo passaggio all’Udinese dunque è sempre più vicino. Il club friulano avrebbe individuato l’argentino come profilo ideale per la fascia destra, con la probabile partenza di Larsen. Questo il messaggio di addio di Molina al Boca: “L’ho vissuto prima dalla tribuna, poi come raccattapalle e anche nel tunnel prima di andare a giocare, sentire come si muove la terra sotto i tuoi piedi e che sembra che tutto stia per crollare, sono sensazioni che non si possono spiegare e che porterò sempre nel cuore. Oggi devo separarmi dopo 8 anni da questo grande club, del quale mi porto dentro tantissimi ricordi. Non mi resta che ringraziare le persone della società che hanno fatto sì che stare lontano dalla mia famiglia fosse più facile: tutti gli allenatori, staff, compagni che mi hanno accompagnato durante questi anni e ogni collaboratore che ogni giorno lavora per questo club. SEMPLICEMENTE GRAZIE“.