Mercato Udinese, per Bobsin c’è la fila oltre che una clausola rescissoria di 60 milioni

Nei giorni scorsi si era registrato un interesse da parte dell’Udinese, per il regista brasiliano classe 2000, Victor Bobsin del Gremio. Secondo quanto riporta globoesporte.com, oltre alle sirene portoghesi di Vitoria Giumaraes e Braga, ci sono gli interessi russi di Krasnodar e Spartak Mosca. In Spagna lo seguono Betis e Villareal. In Germania c’è il Bayer Leverkusen. Mentre in Italia Bologna e Udinese sono in prima fila. Oltre alla folta concorrenza a spaventare le pretendenti sarebbe la clausola rescissoria di 60 milioni di euro. Al momento i Gremio non ha ricevuto offerte per il gioiello verdeoro.