Mercato Udinese, per la fascia sinistra spunta Dodò

Il mercato di riparazione entra nel vivo, l’Udinese cerca rinforzi sulla fascia sinistra. Oltre alle vosi su un possibile ritorno in Friuli di Zeegelaar, il nome nuovo per la fascia sinistra è quello di Dodò della Sampdoria. Il terzino sinistro ex Inter, dopo il prestito al Cruzeiro è tornato alla Sampdoria. Secondo quanto riporta Il Messaggero Veneto, Dodò potrebbe rappresentare una pista percorribile per l’out mancino della squadra di Gotti. Il terzino verdeoro, conosce il campionato italiano avendo vestito le maglie di Roma, Inter e Sampdoria.