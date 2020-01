Mercato Udinese, per Ljajic il Besiktas insiste per la cessione a titolo definitivo

L’attaccante serbo ex Roma, Fiorentina, Torino e Inter Adem Ljajic vorrebbe tornare in Italia. Attualmente in forza al Besiktas vorrebbe provare a far ritorno nel bel paese, e da qui arrivano gli apprezzamenti di Hellas Verona e Udinese. I friulani insieme ai veneti sono le due squadre che hanno manifestato maggiore interesse per il serbo, ma l’ostacolo più grande è l’ingaggio di circa 3,4 milioni che Ljajic percepisce in Turchia. Secondo Tuttosport La soluzione del prestito sarebbe quella più gradita per riabbracciarlo in Italia, tuttavia il Besiktas non vuole saperne, ed intende cedere l’esterno d’attacco solo a titolo definitivo.