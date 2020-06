Mercato Udinese, per ora nessun contatto con la Fiorentina per Mandragora

Il centrocampista dell’Udinese Rolando Madragora è stato accostato nei giorni scorsi alla Fiorentina. Per ora secondo quanto riporta Firenzeviola.it non ci sarebbe stato nessun contatto tra le parti. Il futuro del calciatore campano non è ancora chiaro, la Juventus infatti potrebbe esercitare il diritto di recompra ed utilizzare lo stesso Mandragora come contropartita tecnica per eventuali trattative. Per quanto riguarda la squadra viola, Mandragora potrebbe sfruttare l’ottimo rapporto che c’è tra lui e il Ds dei viola Daniele Pradè, instaurato proprio in Friuli. L’eventuale approdo a Firenze del centrocampista ex Genoa dipenderà anche dal futuro del tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini.