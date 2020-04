Il difensore ghanese Kasim Adams Nuhu dell’Hoffeneim in prestito al Fortuna Dusseldorf piace all’Udinese. Secondo quanto riporta Footballghana.com, il club friulano starebbe pensando al classe ’95 per rinforzare il pacchetto difensivo. Il calciatore ghanese ha militato in Europa con le maglie Leganes, nel Real Mallorca e Young Boys. Con il club svizzero nella stagione 2017/18 ha vinto il campionato. Nella stagione in corso Nuhu ha collezionato 14 presenze e 2 reti.