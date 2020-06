Mercato Udinese, piace il portiere polacco del Psg Bulka

L’Udinese tiene d’occhio il mercato dei portieri. Con il futuro di Juan Musso in bilico, visto l’interesse di Inter e Milan. Oltre ai contatti con il Boca Juniors per Augustin Rossi, il club friulano avrebbe messo nel mirino i portiere polacco classe 99′ del Psg, Marcin Bulka. Il terzo portiere dei parigini, è stato acquistato dal club di Al-Khelaifi nel luglio scorso dal Chelsea, a parametro zero. Sull’estremo difensore di Plock piace anche al Legia Varsavia. Bulka ha collezionato una sola presenza con la maglia dei parigini.