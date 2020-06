Mercato Udinese, Pogeba del Pordenone obbiettivo concreto

L’Udinese avrebbe espresso il suo forte gradimento per il centrocampista del Pordenone in prestito dal Milan, Tommaso Pogeba. Il classe 99′, è un mediano dal fisico imponente che nella stagione in corso ha mostrato ottimi numeri con la maglia neroverde. Il centrocampista triestino ha messo insieme 22 presenze, 5 gol e 3 assist fra campionato e Coppa Italia. Secondo quanto riporta Il Messaggero Veneto, i bianconeri avrebbero offerto 5 milioni. Il Milan potrebbe comunque accontentarsi della cifra offerta dal club di Pozzo, anche se il Pordenone lo valuta 7 milioni.