L’attaccante dell’Udinese Kevin Lasagna piace molto in Serie A. Oltre al tentativo andato a vuoto del Napoli, con il rifiuto di Petagna al trasferimento in Friuli, ora sull’ex Carpi c’è il forte interesse dell’Atalanta. La squadra bergamasca avrebbe proposto all’Udinese circa 20 milioni. Secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, non è escluso che la Dea possa alzare la posta per avvicinarsi alla richiesta di Pozzo, ovvero 25 milioni.