Mercato Udinese, Sabelli e Petriccione nel mirino

Le retrocessioni di Lecce, Brescia e Spal possono aprire scenari importanti sul calciomercato. Alcuni calciatori che si sono messi in mostra nella stagione appena conclusa hanno attirato le attenzioni di diversi club di Serie A. All’Udinese ad esempio sono piaciute particolarmente le prestazioni di Jacopo Petriccione del Lecce e Stefano Sabelli del Brescia. Il primo è un centrocampista centrale classe 95′, molto fisico e dalla discreta tecnica, ha collezionato 5 assist in campionato. Il secondo è un laterale destro, terzino ma anche adattabile al ruolo di quinto, classe 93′ che nella stagione appena conclusa si è fatto notare per ottime prestazioni e 3 assist. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport l’Udinese sarebbe interessata ad entrambe i profili. A costi contenuti, ovvero sotto i 3 milioni per i singoli cartellini possono essere due colpi importanti per rafforzare la rosa di Gotti.