Mercato Udinese, scelto il successore di Musso: Perisan è pronto a tornare

L’Udinese sta monitorando da vicino Samuele Perisan, portiere in forza al Pordenone ma di proprietà del club bianconero. L’attuale portiere titolare Juan Musso probabilmente verrà venduto a fine stagione, è valutato trenta milioni di euro ed Inter, Paris Saint-Germain e Chelsea sondano il terreno. In casa Udinese stanno scegliendo il possibile sostituito che potrebbe essere proprio il classe 1997 Perisan che nella serie cadetta sta impressionando per qualità e sicurezza nel ruolo.