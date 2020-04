Il portiere dell’Udinese in prestito allo Spezia, Simone Scuffet piace da tempo al Torino per il post Sirigu o per garantire all’ex Palermo un vice all’altezza. Ma i granata non sarebbero l’unica squadra interessata al classe 96′, infatti secondo quanto riporta SerieBnews.com, la Lazio starebbe pensando al portiere friulano per garantire un vice di Strakosha, in attesa di definire il futuro di Proto e Guerrieri.