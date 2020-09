L’attaccante dell’Inter Eddie Salcedo sarebbe entrato nel mirino dell’Udinese. Il classe 2001 ex Genoa di proprietà del club di Suning ha militato nell’ultima stagione in prestito con la maglia dell’Hellas Verona collezionando 17 presenze e 1 gol. La squadra di Juric vorrebbe riesercitare il prestito per riavere il baby talento ligure tra le proprie fila. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport ci sarebbe anche l’interesse del club friulano.