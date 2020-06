L’Udinese vuole mettere al sicuro il futuro della sua porta. Con Musso in bilico il club friulano vuole cautelarsi e può farlo con un altro argentino. E’ ormai noto l’interesse per l’estremo difensore sudamericano Augustin Rossi del Boca Juniors in prestito al Lanus. Secondo quanto riporta TyC Sport il club friulano avrebbe intensificato i contatti con gli Xeneizes per portare in Italia il classe 95′.