L’Udinese guarda al mercato estero, di ieri la notizia, secondo Calciomercato.it di una richiesta di informazioni da parte del club friulano per il difensore del Defensor, Gustavo Alvarez. Il classe 2000, uruguaiano ha collezionato tre apparizioni nel campionato. E’ un difensore molto forte fisicamente che gioca prevalentemente nel centro sinistra della difesa a quattro. Per ora si tratta solo di una trattativa in fase inziale.