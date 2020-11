Mercato Udinese, sondaggio per lo svincolato Dzemaili

Una vecchia conoscenza della Serie A potrebbe tornare in Italia. Il centrocampista svizzero Blerim Dzemaili, ex Torino, Parma, Napoli, Genoa e Bologna il quale si è appena svincolato dal club cinese delle Shenzen potrebbe essere una possibilità di mercato per l’Udinese. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino. L’elvetico a 34 anni non convince a pieno per la condizione di forma, infatti non gioca una gara ufficiale da molto tempo. Anche in Serie B club come Frosinone, Empoli e Salernitana potrebbero essere interessati a lui.