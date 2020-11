L’attaccante dell’Udinese Ilija Nestorovski piace ad un club di Serie A. Il macedone lo scorso anno ha messo a segno 3 reti in 31 presenze. Nella stagione in corso invece sono state solo 3 le apparizioni in campionato. Secondo quanto riporta Seriebnews l’attaccante ex Palermo potrebbe lasciare il Friuli. Il club interessato al calciatore sarebbe lo Spezia neopromosso in Serie A.